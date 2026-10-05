استغاثة عاجلة لمصرية متزوجة من كوري بعد تعرضها للسب والتهديد والتشهير

تقدمت صانعة المحتوى المصرية إسراء جمال السقا، المقيمة في كوريا الجنوبية برفقة أسرتها، باستغاثة إلى وزير الداخلية، طالبت خلالها بالتدخل بشأن ما قالت إنه تعرضها لوقائع سب وقذف وتهديد وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تداول صور شخصية لها بهدف الإساءة إلى سمعتها.

إسراء جمال: تعرضت للسب والخوض في شرفي وشرف أسرتي

وأوضحت إسراء جمال، خلال منشور لها عبر حسابها على «فيس بوك»، أن ما تتعرض له لم يقتصر على توجيه عبارات مسيئة إليها، وإنما امتد إلى الخوض في شرفها وشرف أفراد أسرتها، فضلًا عن التطاول على والدها الراحل.

وأضافت أن صورها الشخصية جرى استخدامها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة، بحسب روايتها، للإساءة إليها والتشهير بها، لافتة إلى أنها تلقت أيضا رسائل خاصة تضمنت سبًا وتهديدات.

وأشارت إلى أنها حاولت في بداية الأمر تجاهل هذه التصرفات، إلا أن الأمر تطور بصورة كبيرة مع تزايد الإساءات، وهو ما دفعها إلى طلب المساعدة والسعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشدت إسراء جمال وزارة الداخلية إرشادها إلى الطريقة الرسمية والآمنة التي تمكنها من تقديم بلاغها والأدلة التي بحوزتها، خاصة في ظل إقامتها خارج مصر.

وقالت إنها ترغب في تقديم الرسائل والصور والأدلة الإلكترونية إلى الجهات المختصة، لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما ورد فيها.

وشددت على تمسكها بحقوقها وحقوق بناتها الحاملات للجنسية المصرية، مطالبة بحمايتها من أي إساءات أو تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.