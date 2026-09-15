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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تزوجت بعد طلاقها.. سيدة تستغيث: قالي لو مارجعتيش هقتلك أنت وعيالك

سيدة تستغيث بعد تهديدها بالقتل والتشهير
سيدة تستغيث بعد تهديدها بالقتل والتشهير
ميرنا محمود

تقدمت سيدة مطلقة وأم لبنتين باستغاثة، تحدثت خلالها عن معاناتها مع زوجها، مؤكدة أنها قضت سنوات طويلة تعمل وتعافر في الدنيا من أجل تربية بناتها وعدم الاحتياج لأحد.

وقالت السيدة إنها تزوجت في شهر أكتوبر الماضي، بعدما تقدم لها شخص أخبرها بأنه مستشار ويمتلك مكتب محاماة وشقة، وأنه يتمتع بشخصية جيدة، لكنها اكتشفت بعد الزواج، بحسب روايتها، أنه كذب عليها، وأنه لا يمتلك مكتبا ولا يعمل مستشارا، ولا يحمل كارنيه نقابة، كما أنه لا يمتلك شقة.

وأضافت أن زوجها طلب منها الإقامة في شقتها، التي تعيش فيها مع بناتها، موضحة أنها تعمل منذ سنوات، وأنه لا ينفق عليها، ويريد منها أن تتولى الإنفاق عليه.

وتابعت أنها اكتشفت أن زوجها تزوج من سيدات أخريات قبلها، وأنه كان يختار السيدات اللاتي يمتلكن شققا للإقامة معهن، بحسب ما ذكرته.

وأوضحت السيدة أنها عندما طلبت الطلاق باحترام، تعرضت، للإهانة والتهديد، مؤكدة أن زوجها يهددها منذ عيد الفطر، ويخيرها بين العودة إليه أو أن يتسبب في إيذائها هي وبناتها.

وقالت: «إما أرجع له يا إما هيبهدلني أنا وبناتي، هيبعت لنا بلطجية،و عايز يقتلني، قال لي هقتلك أنت وبناتك».

وأشارت إلى أن زوجها هددها أيضا بتشويه سمعتها، موضحة أنه يتصل بأشخاص كانت تعمل لديهم، وبأقاربها، ويتحدث عنها بأمور لم تحدث.

وأضافت أنه أخبر والدها وزوجة والدها بأنها تريد رفع قضية حجر على والدها، مؤكدة أنها لم تفكر في فعل ذلك، وأن والدها يمثل لها الكثير.

وتابعت أن ما حدث تسبب في مقاطعة أهلها لها، قائلة: «خلاهم قاطعوني، خلى الناس كلها قطعتني».

وأكدت السيدة أنها لم ترتكب أي أمر خاطئ أو حرام، متسائلة عن سبب تعرضها لكل ما يحدث معها، مشيرة إلى أن زوجها لا يزال يهددها بإحضار بلطجية وإنزالها في الشارع وإهانتها.

واختتمت استغاثتها بالتأكيد على أنها أصبحت خائفة على بناتها، وأن زوجها يواصل تهديدها وتشويه سمعتها، كما يطالبها بالعودة إليه وضمانه، قائلة: «لو ما رجعتيش أنا هقتلك أنت وعيالك».

وأضافت: «ما ليش حد خالص، أنا طول عمري ما ليش حد غير ربنا».

سيده تستغيث زوج يهدد زوجته بالقتل واقعه نصب محامي واقعه تهديد بالقتل

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