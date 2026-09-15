حزب المصريين: القمة المصرية السعودية تؤكد أن أمن القاهرة والرياض واحد.. والتنسيق بين البلدين صمام أمان لاستقرار المنطقة

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن القمة المصرية السعودية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقاهرة، تُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية التاريخية، وتؤكد للعالم أجمع أن الأمن القومي المصري والسعودي وحدة واحدة لا تجزأ.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن التوافق الكامل بين الزعيمين على أن أمن المملكة ودول الخليج يُمثل عماد الأمن القومي المصري، يبعث برسالة قوية ومباشرة بوقف أي محاولات لتهديد استقرار المنطقة أو المساس بحرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب.

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن الاتفاق على إزالة العقبات أمام التبادل التجاري يُمثل خطوة عملية لترجمة العلاقات الأخوية إلى مشروعات تنموية مستدامة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على أن التطابق في الرؤى بشأن ضرورة التوصل لصلح عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، مع الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية وإدخال المساعدات لقطاع غزة، يثبت حورية القضية الفلسطينية لدى أجندة البلدين.

ولفت إلى أن التمسك بدعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض مساواة الجيش الوطني بالمليشيات غير الشرعية يُشكل صمام أمان للأمن الجماعي العربي ويحفظ وحدة الأراضي السودانية، موضحًا أن تهنئة الرئيس السيسي لسمو ولي العهد وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ96 تعكس عمق المحبة والترابط التاريخي بين الشعبين.

وشدد على أن التنسيق المستمر والمباشر بين القاهرة والرياض في هذا التوقيت الدقيق يُمثل الحصن المنيع لاستقرار الشرق الأوسط، وقدرة القيادتين على صياغة حلول جذرية للتحديات الجيوسياسية الراهنة.