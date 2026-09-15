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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس حزب المؤتمر: أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، وما شهدته من مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مستوى متقدما من التفاهم السياسي والاستراتيجي بين مصر والسعودية، وتؤكد أن العلاقات بين البلدين تجاوزت إطار التعاون الثنائي إلى شراكة مؤثرة في إدارة عدد من الملفات العربية والإقليمية الأكثر حساسية.

وأوضح فرحات أن أبرز ما حملته المباحثات هو وضوح الموقف المصري تجاه أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، وهو موقف يتسق مع طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض، ويعكس إدراكا بأن أمن المنطقة العربية أصبح مترابطا بصورة تجعل أي تهديد لدولة عربية مؤثرًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على بقية دول الإقليم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توقيت الزيارة يمنحها أهمية سياسية خاصة، في ظل تعدد الأزمات الإقليمية وتداخلها، من الحرب في غزة إلى التطورات في اليمن والسودان، فضلا عن التحديات المرتبطة بأمن البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب، موضحا أن التفاهم بين القاهرة والرياض يمثل عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار ومنع اتساع نطاق الأزمات.

وأضاف فرحات أن التوافق المصري السعودي بشأن القضية الفلسطينية يمثل نقطة ارتكاز رئيسية في الموقف العربي، خاصة مع تمسك البلدين بحل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى تنسيق سياسي مكثف لضمان ترجمة هذه المواقف إلى خطوات مؤثرة على مسار التسوية.

ولفت إلى أن الموقف المشترك تجاه السودان يعكس كذلك إدراك القاهرة والرياض لخطورة المساس بوحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، مشددا على أن الحفاظ على الدولة السودانية يمثل مصلحة مباشرة للأمن العربي والإقليمي، وأن دعم المسار السياسي يظل الطريق الأكثر قدرة على إنهاء الأزمة.

وأكد فرحات أن الجانب الاقتصادي يمثل مسارا مهما في تطوير العلاقات المصرية السعودية، خصوصا مع الاتفاق على إزالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، مشيرا إلى أن قوة العلاقات السياسية توفر قاعدة مناسبة لبناء شراكات اقتصادية أوسع وأكثر تأثيرا.

وشدد فرحات على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر جاءت لتؤكد أن القاهرة والرياض تتحركان من مساحة واسعة من التفاهم، وأن استمرار التنسيق بين البلدين يمثل ضرورة سياسية في مواجهة المتغيرات المتسارعة وحماية المصالح العربية المشتركة.

المؤتمر المصري السعودي الأمن العربي رضا فرحات

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