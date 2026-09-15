محمد فارس يفتح النار على مروجي «دوري المعجزة» في الزمالك

شنّ محمد فارس، الإعلامي النادي الأهلي، هجومًا حادًا على بعض الأصوات التي روجت لفكرة أن الزمالك خاض الموسم الماضي بميزانية محدودة وحقق إنجازًا استثنائيًا، مؤكدًا أن الأرقام الرسمية الخاصة بالإنفاق على الفريق تكشف عكس ذلك.

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وقال فارس إن تقرير FIFA Global Transfer Report وضع الزمالك في المركز الثاني بين أكثر أندية أفريقيا إنفاقًا على الانتقالات الموسم الماضي، متفوقًا على أندية مثل بيراميدز والوداد والترجي وصن داونز، مشيرًا إلى أن النادي أنفق نحو مليار و300 مليون جنيه على فريق كرة القدم، وفق تصريحات أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة. وأضاف أن صفقة خوان بيزيرا من أوليكساندريا الأوكراني كلفت الزمالك أكثر من 2.4 مليون دولار وفق الأرقام التي استند إليها.

وانتقد فارس ما وصفه بمحاولة صناعة صورة ذهنية لدى الجماهير بأن الزمالك حقق «دوري المعجزة» رغم حجم الإنفاق، متسائلًا عن سبب الهجوم على أحمد سليمان بعدما تحدث عن أرقام الإنفاق، قائلًا: «تخيل، بيلوم عضو مجلس إدارة بيقول أرقام موثقة إنه ضيع مجهود آلاف البشر في التدليس ورسم صورة مزيفة عن دوري الحدوتة، دوري المعجزة». واختتم حديثه متسائلًا: «عمرك شوفت تدليس أكتر من كده؟».