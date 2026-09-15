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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: نحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي في مجال التعليم الفني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير منظومة التعليم الفني.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز علاقات التعاون مع الجانب الفرنسي، بما يسهم في دعم جهود تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مختلف المجالات التعليمية.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها للإرتقاء بجودة التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وربطه بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل سواء المحلي أو الدولي عبر شراكات دولية وبالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف المطلوبة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي لتطوير برامج التعليم الفني وفق المعايير الفرنسية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم الفني، بما يتيح للطلاب الحصول على مؤهلات وشهادات معترف بها دوليًا تعزز من فرص توظيفهم وقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في عدد من التخصصات الاستراتيجية بالتعليم الفني، وفي مقدمتها الزراعة والضيافة والفندقة، بما يدعم إعداد كوادر فنية عالية التأهيل تمتلك المهارات اللازمة وفق أحدث المعايير الدولية، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على مواصلة التعاون مع الوزارة، ودعم مجالات الشراكة التعليمية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

كما أكد السفير إيريك شوفالييه حرص الجانب الفرنسي على مواصلة وتعزيز أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا سيما في مجال التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في هذا المجال بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء من الجانب الفرنسي ماثيو كومب مستشار التعاون والشؤون الثقافية بالسفارة الفرنسية ومدير المعهد الفرنسي في مصر، ودانيال رينو ملحق التعاون التعليمي، وماري سيسيل ثيريون مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسفير صلاح عبدالصادق مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة نيرمين النعماني مستشار الوزير لشئون جودة التعليم، وإيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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