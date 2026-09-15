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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد مصطفى كشر: لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسعودية

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العربي، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتضامن بين الدول العربية.

وقال كشر، في بيان له، إن تأكيد الرئيس السيسي أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري، يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه الأشقاء العرب، ويؤكد أن القاهرة تنظر إلى أمن واستقرار الخليج باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن إدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تستهدف سيادة المملكة أو استقرارها وسلامة أراضيها تمثل رسالة واضحة بشأن دعم مصر لأمن السعودية ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما شهده اللقاء من توافق بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بشأن ضرورة تعزيز التضامن والتنسيق المشترك يؤكد وحدة الرؤية المصرية السعودية تجاه التعامل مع التحديات الإقليمية، موضحًا أن الظروف الراهنة تفرض مزيدًا من التشاور بين القاهرة والرياض، بما يسهم في حماية المصالح العربية ودعم جهود التهدئة والحلول السياسية للأزمات، والحفاظ على استقرار دول المنطقة وسيادتها.

وأشار كشر إلى أهمية ما تم الاتفاق عليه بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووضع إجراءات عملية لإزالة أي عقبات أمام زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية والجوار الاستراتيجي بين مصر والسعودية يوفران فرصًا واسعة لتعميق الشراكة الاقتصادية، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية في البلدين، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادان المصري والسعودي.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ التوافق المصري السعودي بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دعم حل الدولتين والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يمثل المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، إلى جانب ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. كما أشاد بالتوافق بشأن دعم أمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته ومؤسساته الوطنية، فضلًا عن دعم أمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن نتائج لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي تبعث برسالة قوية حول وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن استمرار التنسيق المباشر بين القاهرة والرياض يمثل ضرورة استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وأن التفاهم المصري السعودي قادر على الإسهام بفاعلية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع نحو حلول سياسية للأزمات، وتعزيز العمل العربي المشترك بما يحفظ مصالح الشعوب العربية وسيادة دولها.

النائب محمد مصطفى كشر لقاء الرئيس السيسي الأمير محمد بن سلمان السعودية الرئيس السيسي

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