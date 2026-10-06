بين الطور وشرم الشيخ.. سيارة نقل تصطدم بميكروباص وتُصيب 11 عاملًا

أُصيب 11 عاملًا من عمال النظافة، جميعهم من أبناء مدينة طور سيناء، في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص كانوا يستقلونه، على طريق طور سيناء–شرم الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص كان متوقفًا على جانب الطريق، بعد أن ترجل أحد العمال من الميكروباص لقضاء حاجته، قبل أن تصطدم سيارة النقل بالميكروباص من الخلف، ما أسفر عن إصابة 11 من مستقليه.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم أوجه الرعاية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وجروح وكسور وإصابات متفرقة، فيما أفادت المعلومات الأولية بحاجة بعض الحالات إلى تدخلات جراحية، بينما تراوحت باقي الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة.

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين يعملون لدى إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع إحدى الجامعات بمدينة شرم الشيخ، وأنهم من أبناء مدينة طور سيناء.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة أعمال المعاينة، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.



