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إلزام تلاميذ المرحلة الإبتدائية بحضور 70% من أيام الدراسة بالترمين ..قرار عاجل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلزام تلاميذ المرحلة الإبتدائية بحضور 70% من أيام الدراسة بالترمين ..قرار عاجل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تلاميذ جميع صفوف المرحلة الإبتدائية ، ملزمين بالحضور بنسبة لا تقل عن 70% من أيام الدراسة بالفصلين الدراسيين خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 151 لسنة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة ، لن يتم نقله للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي المقرر في نهاية العام الدراسي ، وذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه صدرت توجيهات لإدارات المدارس بضرورة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لتلامبذ المرحلة الابتدائية ، فمادة التربية الدينية، تكون مادة أساسية، تدرس بكافة الصفوف الدراسية، بالحلقة الابتدائية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (٧٠%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على الاتحسب درجاتها ضمن المجموع العلى لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز / لم يجتز). ويعد الاجتياز شرط أساسي للنجاح.
 

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهي مادة دراسية، ولا تحتسب درجاتها، ضمن المجموع الكلي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية، والبدنية، والصحية، والموسيقية، والمجالات، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز/ لم يجتز). 

مواد الصفوف الأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية


وأوضح القرار الوزاري، أن المواد المقررة على الصفوف الأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية وعدد ساعات الدراسية تتمثل فيما يلي :

- مادة اللغة العربية: 4.5 فترة | 229 ساعة.
- مادة اللغة الإنجليزية: 2.5 فترة | 103 ساعات.
مادة الرياضيات: 3.5 فترة | 155 ساعة.
مادة التربية الدينية: 2.5 فترة | 128 ساعة. 
مادة التربية البدنية والصحية: فترة واحدة | 51.5 ساعة. 
مادة أنشطة التوكاتسو: نصف فترة | 26 ساعة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلاميذ المرحلة الإبتدائية العام الدراسي

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