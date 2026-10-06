اقترضت مالًا وتعذر الوصول لصاحبه.. الإفتاء توضح كيفية السداد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: «اقترضت مبلغًا ماليًّا من شخص منذ مدة، وحاولت كثيرًا الوصول إليه لتسديده ولكن لم أستطع، فماذا أفعل؟».

وأجابت دار الإفتاء موضحة أن الدَّين واجب الأداء شرعًا، ولا تبرأ ذمة المدين منه إلا برده إلى صاحبه أو بإبرائه منه، ولذلك يجب على السائل أن يبذل وسعه في البحث عن الدائن والوصول إليه لتسديد ما عليه.

وأضافت دار الإفتاء أن المدين إذا تعذر عليه الوصول إلى صاحب الدين بعد التحري الجاد وبذل الجهد المعتاد، فإن الحق ينتقل إلى ورثته الشرعيين، ويجب عليه في هذه الحالة رد الدَّين إليهم.

وأوضحت أنه إذا تعذر الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته، فإنه يتم صرف المال إلى بنك ناصر الاجتماعي، باعتباره في الديار المصرية قائمًا مقام بيت المال الذي تؤول إليه الأموال التي لا يُهتدى إلى مستحقيها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تعذر كذلك صرف المال إلى بنك ناصر الاجتماعي، جاز للسائل التصدق بقيمة الدَّين على الفقراء والمساكين، على أن تكون نيته أن يكون ثواب هذا التصدق لصاحب الحق.

وأكدت أن ذمة المدين لا تبرأ من الدين بمجرد تعذر الوصول إلى صاحبه، وإنما يجب عليه اتخاذ الوسائل الممكنة للوصول إليه أو إلى ورثته، ثم اللجوء إلى البدائل التي حددتها في حال تعذر ذلك.