حكم الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي سؤالًا عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين وإحياء ذكراهم، وأوضحت أن الاحتفال بهذه المناسبات بأنواع القُرَب المختلفة أمر مشروع ومرغَّب فيه شرعًا؛ لما فيه من التأسي بالصالحين والسير على طريقهم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشرع الشريف ورد فيه الأمر بتذكُّر الأنبياء والصالحين، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾، كما قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾، موضحة أن السيدة مريم عليها السلام صِدِّيقة وليست نبية، وهو ما يدل على دخول الصالحين في هذا المعنى.

وأضافت أن الشرع أمر أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى، في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾، موضحة أن من أيام الله أيام الميلاد وأيام النصر.

واستشهدت دار الإفتاء بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صيام يوم الإثنين من كل أسبوع، شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده واحتفالًا بيوم ميلاده، كما كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه شكرًا لله تعالى وفرحًا واحتفالًا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام.

حكم الاحتفال بذكرى أولياء الله الصالحين

وأوضحت أن الله تعالى كرَّم يوم الولادة في كتابه وعلى لسان أنبيائه، فقال سبحانه: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾، وقال جل شأنه على لسان السيد المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ﴾.

وبيّنت أن يوم الميلاد حصلت فيه نعمة الإيجاد، وهي سبب لحصول كل نعمة ينالها الإنسان بعد ذلك، ولذلك كان تذكُّره والتذكير به بابًا لشكر نعم الله تعالى على الناس.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا بأس من تحديد أيام معينة يُحتفل فيها بذكرى أولياء الله الصالحين، مشددة على أن ما قد يحدث في بعض هذه المواسم من أمور محرمة لا يقدح في مشروعية أصل الاحتفال.

وأوضحت أن هذه المناسبات تُقام مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات، وتنبيه أصحابها إلى مخالفة هذه الأمور للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.