قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها
وزير الخارجية يلتقي نظيريه التشادي والليبي.. تعزيز مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء
السلطات الأمريكية تلقي القبض على عميلة صينية
ماسورة صرف للعبور.. تحرك عاجل من وزارة الري لتأمين مسار طلاب بالبحيرة
منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال ينفذ 63 ألف هجوم على الفلسطينيين في الضفة
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
كيا تقدم K4 موديل 2027 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
حكم النوم قبل دخول وقت الفرائض وهل يكره عند الفجر؟
بقيمة تقارب 17 مليار دولار.. مصر تمتلك احتياطيات ذهب في 120 موقعا
مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على سفينة بالبحر الكاريبي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فاتتني صلاة الفجر أكثر من مرة فكيف أقضيها؟.. الإفتاء توضح

صلاة الفجر
صلاة الفجر
إيمان طلعت

فاتتني صلاة الفجر أكثر من مرة فكيف أقضيها ؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي فاتته صلاة الفجر مرات كثيرة؛ يمكنه أن يصلي مع كل فجر فجرًا أو فجرين بحيث يتمكن من قضاء ما عليه بعد فترة معينة.

وأوضح «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ أن من فاتته صلاة الفجر مثلًا 60 يومًا، يمكنه أن يصلي مع كل فجر، فجرين لمدة شهر.

أجر من ينتظر لصلاة الفجر

أجر عظيم لمن ينتظر صلاة الفجر فى جماعة، والدليل على ذلك الحديث الشريف الذي قال فيه رسول الله ﷺ: "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه في نار جهنم".. رواه مسلم.

أحاول الاستيقاظ للفجر ولكن لا استطيع نهائيا فهل علي إثم

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "ليس عليك شيء طالما أنك تحاول ولا تستطيع ولكن هذا لا يعني التقليل من أهمية صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها ولكن شأنك شأن قطاع كبير من الناس، حيث كان هناك بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفس شأنك وكانوا يشتكون للنبي هذه الآفة فكان يقول لهم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها وقت تذكرها"، ولم يقل لهم أنت تارك للصلاة أو أي شيء من هذا القبيل.

وأوضح "ممدوح"، أن الذنب عليك إذا كنت ساهرا حتى قبل الفجر بدقائق أو سمعت الأذان وخلدت للنوم فهنا يأثم بترك الصلاة في وقتها وفي جماعة أما إذا كنت تنام مبكرا ولا تستطيع فلا بأس.

أحاول الاستيقاظ للفجر ولكن لا استطيع نهائيا فهل علي إثم أجر من ينتظر لصلاة الفجر صلاة الفجر النوم عن صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

وزير التربية والتعليم

للمعلمين المحالين للمعاش.. خطوات وإجراءات الاعتذار عن الاستمرار بالخدمة

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

اسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

ترشيحاتنا

تعبيرية

عقوبة تصل لـ5 سنوات.. ماذا يقول القانون عن جرائم البلطجة؟

رضا فرحات

حزب المؤتمر : قمة العلمين تؤسس لتنسيق إقليمي يحمي أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر

رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد افتتاح معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل

رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد افتتاح معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد