بحضور الأنبا تكلا والأنبا يوساب.. زفة أيقونة العذراء تتصدر احتفالات نهضة الأقصر

شهدت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، أجواء من الفرحة خلال احتفالات نهضة السيدة العذراء مريم، بحضور نيافة الأنبا تكلا، أسقف دشنا ونيافة الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، وسط مشاركة ومحبة كبيرة من كهنة الإيبارشية وشعبها.

النمو الروحي

وبارك نيافة الأنبا تكلا نهضة العذراء مريم بالكاتدرائية، وصلى نيافته رفع بخور عشية، كما ألقى عظة روحية حملت عنوان «النمو الروحي»، بينما كان في استقباله نيافة الأنبا يوساب وكهنة إيبارشية الأقصر، إلى جانب أعداد كبيرة من الشعب الذين شاركوا في الاحتفال وسط أجواء من الفرح.

وشهدت الاحتفالات زفة أيقونة السيدة العذراء مريم، وسط فرحة كبيرة بين أبناء الكنيسة، الذين شاركوا في الصلاة والاحتفال، مرددين الترانيم والألحان الخاصة بالمناسبة.

وفي ختام الاحتفال، رفع المشاركون صلواتهم طالبين شفاعة السيدة العذراء مريم، وصلوات أصحاب النيافة من أجل الجميع، وأن تدوم أجواء المحبة والفرح خلال أيام نهضة العذراء بالأقصر.