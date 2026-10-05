مع بداية الخريف.. اعرف الطرق الطبيعية لتقوية المناعة

بدأ فصل الخريف منذ عدة أيام الذي يتميز بحدوث تغيرات جوية عديدة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة لذا من المهم تقوية المناعة.

كشف خبراء الصحة بجامعة هارفارد أن فكرة تعزيز المناعة من خلال المنتجات أو المكملات التجارية فقط، غالبا ما تكون مضللة علميا، فجهاز المناعة عبارة عن نظام متكامل يتطلب توازنا دقيقا ليعمل بكفاءة عالية.

ووفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد نرصد أهم الطرق الطبيعية التى تساعد في تقوية المناعة.

الإقلاع عن التدخين وتجنب التبغ

يقلل التدخين من قدرة الجسم على محاربة العدوى بفعالية، ويزيد من اضطرابات الاستجابة المناعية، مما يرفع احتمالية الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي المزمنة والعدوى الشديدة.

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالألياف

يوصي خبراء هارفارد بتناول كميات كبيرة من الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبقوليات، لأنها توفر الألياف والعناصر الغذائية التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تلعب دورا محوريا في تنظيم عمل الخلايا المناعية وحماية الجسم من مسببات الأمراض.

الحفاظ على وزن صحي ومعتدل

السمنة وزيادة الوزن ترتبط بوجود حالة التهابية خفيفة ومستمرة في الجسم، مما يضعف كفاءة استجابة جهاز المناعة عند التعرض للعدوى والفيروسات.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

يساعد الحفاظ على الحركة والتمارين الرياضية المعتدلة مثل المشي اليومي في تعزيز تدفق الخلايا المناعية عبر مجرى الدم، مما يدعم قدرة الجسم على اكتشاف الأمراض ومحاربتها مبكرا.

النوم الكافي والتعامل الذكي مع التوتر

قلة النوم المزمنة والتوتر النفسي الطويل يرفعان مستويات هرمونات الإجهاد التي تكبح وظائف الخلايا المناعية، لذا يعد الحصول على قسط كاف من الراحة وإدارة الضغوط اليومية خطوتين أساسيتين للحفاظ على مناعة قوية.