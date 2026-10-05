عاطف سالم: كلام سموتريتش عن مصر «قلة أدب» وتجاوز الحدود

أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق لدى إسرائيل، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر «كلام غريب»، مشيرًا إلى مواقفه الرافضة لحل الدولتين وتصريحاته المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال السفير عاطف سالم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن سموتريتش يرفض فكرة حل الدولتين ويهاجم الرئيس الفلسطيني، واصفًا تصريحاته بأنها تتسم بالتطرف الشديد.

وأضاف: «كلامه عن مصر قلة أدب، أنت جاي من برا وعايش في مستوطنة وكلامه تجاوز الحدود، وهو عايز يقول أي كلمتين عشان الانتخابات».

وأشار إلى أن تصريحات سموتريتش تجاه مصر تتجاهل ما جرى خلال حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى ما وصفه بقوة التحصينات الإسرائيلية على خط بارليف، قبل أن تتمكن القوات المصرية من عبوره وتدمير تحصيناته.

وأكد سالم أن ما حدث في حرب أكتوبر ترك أثرًا كبيرًا على الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت قد درست الجبهتين المصرية والسورية قبل الحرب، وتوصلت إلى تقديرات خاطئة بشأن احتمالية اندلاع الحرب.