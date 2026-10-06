وصفة شتوية سهلة.. طريقة عمل البطاطا بالكريمة في الفرن

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل البطاطا بالكريمة باعتبارها من وصفات الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

كما تتميز بمذاقها الغني وقوامها الناعم الذي يجعلها مناسبة للتقديم كحلوى دافئة بعد الغداء أو في التجمعات العائلية.

وتعد البطاطا من المكونات التي يمكن تقديمها بطرق متعددة، إلا أن إضافة الكريمة إليها تمنحها مذاقًا أكثر غنى وقوامًا ناعمًا، خاصة عند إدخالها الفرن حتى يتحول الوجه إلى طبقة ذهبية شهية.

مكونات البطاطا بالكريمة

لتحضير البطاطا بالكريمة في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

كيلو من البطاطا الحلوة.

كوبان من كريمة الطبخ.

نصف كوب من السكر، ويمكن زيادته أو تقليله حسب الرغبة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الملح.

جوز هند أو مكسرات مجروشة للتزيين حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطا بالكريمة

تبدأ طريقة عمل البطاطا بالكريمة بغسل حبات البطاطا جيدًا للتخلص من أي أتربة عالقة بها، ثم تسلق في الماء أو تخبز في الفرن حتى تصبح طرية تمامًا ويمكن هرسها بسهولة.

بعد ذلك، تترك البطاطا حتى تهدأ قليلًا، ثم تقشر وتهرس جيدًا وهي دافئة للحصول على خليط ناعم خالٍ من التكتلات.

يوضع السكر على البطاطا المهروسة، ثم تضاف الزبدة والفانيليا والقرفة ورشة الملح، وتقلب المكونات معًا حتى تمتزج بشكل جيد.

يضاف اللبن تدريجيًا إلى خليط البطاطا مع الاستمرار في التقليب، حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا. ويمكن التحكم في كمية اللبن حسب درجة كثافة الخليط.

تجهيز صينية البطاطا بالكريمة

تدهن صينية مناسبة بالقليل من الزبدة، ثم توضع طبقة من خليط البطاطا المهروسة وتفرد جيدًا.

تضاف فوقها طبقة من كريمة الطبخ، ثم توضع طبقة أخرى من البطاطا، ويغطى الوجه بكمية الكريمة المتبقية.

يمكن إضافة القليل من جوز الهند أو المكسرات المجروشة على الوجه للحصول على مذاق مميز وقوام مختلف.

تسوية البطاطا بالكريمة في الفرن

يسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم توضع الصينية داخله لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة تقريبًا، حتى تتماسك الكريمة ويحصل الوجه على لون ذهبي خفيف.

بعد إخراج الصينية من الفرن، يفضل ترك البطاطا بالكريمة لعدة دقائق قبل تقديمها، حتى تهدأ قليلًا وتصبح أسهل في التقطيع والتقديم.

نصائح للحصول على بطاطا بالكريمة ناجحة

للحصول على نتيجة ناجحة، يفضل اختيار البطاطا الحلوة الناضجة التي تتميز بطعم حلو وقوام مناسب للهرس.

كما يفضل هرس البطاطا جيدًا قبل إضافة باقي المكونات، لأن ذلك يساعد على الحصول على قوام ناعم ومتجانس.

ويمكن تعديل كمية السكر وفقًا لحلاوة البطاطا نفسها، خاصة أن بعض أنواع البطاطا تكون حلوة بدرجة كبيرة ولا تحتاج إلى كمية كبيرة من السكر.

أما بالنسبة للتزيين، فيمكن استخدام المكسرات المجروشة أو جوز الهند أو القرفة، حسب الذوق.

وتعد البطاطا بالكريمة من الحلويات التي يمكن تقديمها ساخنة بعد خروجها من الفرن، كما يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة وتقديمها باردة حسب الرغبة.