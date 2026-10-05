قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة
سعر الدولار واليورو الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
بصورة من طفولته وإهداء بخط اليد.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي
في ذكرى النصر ويوم المعلم ..|التعليم تحتفل بانتصارات أكتوبر بفيلم تسجيلي
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر
البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مسؤولون باكستانيون بارزون يصلون السعودية للمشاركة في محادثات دفاعية
موعد مباراة إيطاليا وتركيا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
الذهب يتراجع وعيار 18 يسجل مفاجأة
مواعيد مباريات اليوم.. قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا ومواجهة قوية لإيطاليا أمام تركيا
الصحة: إنشاء وحدة لزراعة النخاع في مستشفى القبطي بدعم من قطاع البترول
موقف أسعار السولار والبنزين قبل اجتماع لجنة التسعير.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة
ريهام قدري

تعتبر البطاطا الحلوة من أشهر الأكلات التي يزداد الإقبال عليها خلال فصل الشتاء، نظرًا لطعمها المميز وسهولة تحضيرها، ويمكن تقديمها بطرق مختلفة بعيدًا عن الطريقة التقليدية، ومن بينها البطاطا بالكراميل التي تجمع بين قوام البطاطا الطري ونكهة الكراميل الغنية.

وتتميز الوصفة بأنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، كما يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وتقديمها دافئة كحلوى مناسبة للعائلة.

مكونات البطاطا بالكراميل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

- كيلو من البطاطا الحلوة.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة، حسب الرغبة.
- مكسرات مجروشة للتزيين، مثل الفول السوداني أو البندق أو الجوز، حسب المتاح.

طريقة تحضير البطاطا بالكراميل

في البداية، تغسل البطاطا جيدًا للتخلص من أي أتربة عالقة بها، ثم تقشر وتقطع إلى شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم، مع مراعاة أن تكون القطع متقاربة في الحجم حتى تنضج بشكل متساوٍ.

توضع قطع البطاطا في صينية مناسبة، ثم تدخل إلى فرن ساخن حتى تنضج وتصبح طرية، مع الحرص على عدم تركها لفترة طويلة حتى لا تصبح مهروسة أو تفقد شكلها.

وفي هذه الأثناء، يبدأ تحضير صوص الكراميل، وذلك بوضع السكر في مقلاة على نار متوسطة، وتركه دون تقليب زائد حتى يبدأ في الذوبان ويتحول تدريجيًا إلى اللون الذهبي.

بعد ذوبان السكر، تضاف الزبدة مع التقليب بحذر حتى تمتزج جيدًا مع السكر المذاب، ثم يضاف الماء تدريجيًا وبحذر شديد، لأن الكراميل يكون ساخنًا وقد يتسبب في تصاعد البخار أو تطاير الخليط.

يستمر التقليب على نار هادئة حتى يصبح الصوص ناعمًا ومتجانسًا، ثم تضاف الفانيليا والقرفة للحصول على نكهة أكثر تميزًا.

بعد تجهيز الكراميل، تضاف البطاطا المطهية إلى المقلاة، وتقلب برفق حتى يغطي الصوص جميع قطع البطاطا، ثم تترك على نار هادئة لعدة دقائق حتى تتشرب البطاطا نكهة الكراميل دون أن تتفتت.

طريقة تقديم البطاطا بالكراميل

يمكن تقديم البطاطا بالكراميل وهي دافئة، مع إضافة المكسرات المجروشة على الوجه لمزيد من القرمشة والنكهة. ويمكن أيضًا تركها حتى تهدأ قليلًا ثم تقديمها في أطباق صغيرة.

أسرار نجاح وصفة البطاطا بالكراميل

من أهم الخطوات التي تساعد على نجاح الوصفة التحكم في درجة حرارة السكر أثناء تحضير الكراميل، إذ يفضل استخدام نار متوسطة وعدم ترك السكر لفترة طويلة حتى لا يحترق ويتحول طعمه إلى المرارة.

كما يفضل تقطيع البطاطا إلى قطع متساوية الحجم، حتى تنضج جميع القطع في الوقت نفسه، مع ضرورة التعامل بحذر عند إضافة الماء إلى الكراميل الساخن.

ويمكن التحكم في قوام الصوص حسب الرغبة؛ فإذا كان الصوص سميكًا جدًا يمكن إضافة كمية صغيرة من الماء، بينما يترك على نار هادئة فترة أطول إذا كان المطلوب الحصول على قوام أكثر كثافة.

وبهذه الخطوات يمكن تحضير البطاطا بالكراميل في المنزل بمكونات بسيطة، وتقديمها كحلوى دافئة ومختلفة عن الطرق التقليدية لتحضير البطاطا الحلوة.

البطاطا الحلوة البطاطا بالكراميل طريقة البطاطا بالكراميل البطاطا الكراميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

مصر وجنوب افريقيا

5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

محمد بن راشد آل مكتوم

محمد بن راشد يوجه رسالة إلى المعلمين: صُنّاع الأجيال ومهندسو العقول

مطار القاهرة

خاص.. تطوير تقني شامل لأنظمة السفر في مطار القاهرة لتعزيز انسيابية حركة الركاب

شركة مياة الشرب

شركة مياه الشرب بالقاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

بالصور

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

فستان بسعر خرافي.. إطلالة غادة عبد الرازق في حفل زفاف تلفت الأنظار

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد