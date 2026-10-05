طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

تعتبر البطاطا الحلوة من أشهر الأكلات التي يزداد الإقبال عليها خلال فصل الشتاء، نظرًا لطعمها المميز وسهولة تحضيرها، ويمكن تقديمها بطرق مختلفة بعيدًا عن الطريقة التقليدية، ومن بينها البطاطا بالكراميل التي تجمع بين قوام البطاطا الطري ونكهة الكراميل الغنية.

وتتميز الوصفة بأنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، كما يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، وتقديمها دافئة كحلوى مناسبة للعائلة.

مكونات البطاطا بالكراميل

- كيلو من البطاطا الحلوة.

- نصف كوب من السكر.

- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

- نصف كوب من الماء.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة، حسب الرغبة.

- مكسرات مجروشة للتزيين، مثل الفول السوداني أو البندق أو الجوز، حسب المتاح.

طريقة تحضير البطاطا بالكراميل

في البداية، تغسل البطاطا جيدًا للتخلص من أي أتربة عالقة بها، ثم تقشر وتقطع إلى شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم، مع مراعاة أن تكون القطع متقاربة في الحجم حتى تنضج بشكل متساوٍ.

توضع قطع البطاطا في صينية مناسبة، ثم تدخل إلى فرن ساخن حتى تنضج وتصبح طرية، مع الحرص على عدم تركها لفترة طويلة حتى لا تصبح مهروسة أو تفقد شكلها.

وفي هذه الأثناء، يبدأ تحضير صوص الكراميل، وذلك بوضع السكر في مقلاة على نار متوسطة، وتركه دون تقليب زائد حتى يبدأ في الذوبان ويتحول تدريجيًا إلى اللون الذهبي.

بعد ذوبان السكر، تضاف الزبدة مع التقليب بحذر حتى تمتزج جيدًا مع السكر المذاب، ثم يضاف الماء تدريجيًا وبحذر شديد، لأن الكراميل يكون ساخنًا وقد يتسبب في تصاعد البخار أو تطاير الخليط.

يستمر التقليب على نار هادئة حتى يصبح الصوص ناعمًا ومتجانسًا، ثم تضاف الفانيليا والقرفة للحصول على نكهة أكثر تميزًا.

بعد تجهيز الكراميل، تضاف البطاطا المطهية إلى المقلاة، وتقلب برفق حتى يغطي الصوص جميع قطع البطاطا، ثم تترك على نار هادئة لعدة دقائق حتى تتشرب البطاطا نكهة الكراميل دون أن تتفتت.

طريقة تقديم البطاطا بالكراميل

يمكن تقديم البطاطا بالكراميل وهي دافئة، مع إضافة المكسرات المجروشة على الوجه لمزيد من القرمشة والنكهة. ويمكن أيضًا تركها حتى تهدأ قليلًا ثم تقديمها في أطباق صغيرة.

أسرار نجاح وصفة البطاطا بالكراميل

من أهم الخطوات التي تساعد على نجاح الوصفة التحكم في درجة حرارة السكر أثناء تحضير الكراميل، إذ يفضل استخدام نار متوسطة وعدم ترك السكر لفترة طويلة حتى لا يحترق ويتحول طعمه إلى المرارة.

كما يفضل تقطيع البطاطا إلى قطع متساوية الحجم، حتى تنضج جميع القطع في الوقت نفسه، مع ضرورة التعامل بحذر عند إضافة الماء إلى الكراميل الساخن.

ويمكن التحكم في قوام الصوص حسب الرغبة؛ فإذا كان الصوص سميكًا جدًا يمكن إضافة كمية صغيرة من الماء، بينما يترك على نار هادئة فترة أطول إذا كان المطلوب الحصول على قوام أكثر كثافة.

وبهذه الخطوات يمكن تحضير البطاطا بالكراميل في المنزل بمكونات بسيطة، وتقديمها كحلوى دافئة ومختلفة عن الطرق التقليدية لتحضير البطاطا الحلوة.