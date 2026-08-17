الأنبا توماس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء والقديسة تريزا بإمبابة

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والقديسة تريزا الطفل يسوع، بإمبابة.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة القمص إبرام مرجان، والأب ميشيل عبدالله، راعيا الكنيسة، والأب بطرس أنور، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، والأب مينا أنور الكمبونياني، نائب راعي كنيسة القلب الأقدس، بالسكاكيني.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أهمية المناولة الاحتفالية"، مؤكدًا لأبنائه وبناته المحتفى بهم ضرورة المواظبة على ممارسة الأسرار المقدسة.