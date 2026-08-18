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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في تذكار رئيس الملائكة ميخائيل.. الأنبا بيجول يترأس القداس بكنيسة حصن دير المحرق

آباء الكنيسة الأرثوذكسية
آباء الكنيسة الأرثوذكسية
ميرنا رزق

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بحصن دير المحرق العامر، اليوم، بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، وسط أجواء روحية مملوءة بالصلاة والتسبيح.

وأقيم القداس الإلهي بالكنيسة بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر، وبمشاركة مجموعة من آباء رهبان الدير، حيث اجتمع الجميع في أجواء إيمانية للاحتفال بتذكار رئيس الملائكة ميخائيل.

وتأتي هذه المناسبة في إطار الاحتفالات الكنسية بتذكارات رؤساء الملائكة، وما تحمله من معانٍ روحية ترتبط بخدمة الملائكة وتسبيحهم لله، وطلب معونتهم وصلواتهم من أجل الكنيسة وأبنائها.

وشهدت الكنيسة خلال القداس أجواءً من الخشوع والفرح الروحي، مع تقديم الصلوات والتسابيح، في رحاب دير المحرق العامر، أحد أبرز الأديرة القبطية التي تحمل تاريخا روحيا وتراثيا عريقًا.

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