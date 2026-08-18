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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يبحث 60 طلبًا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر

 عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء «اليوم المفتوح» الأسبوعي، لبحث طلبات وشكاوى المواطنين بمختلف القطاعات.

وشهد اللقاء مناقشة 60 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين، وتنوعت طلبات المواطنين ما بين توفير فرص عمل وتقنين أراضى وأتمام اجراءات التصالح وغيرها من الطلبات الاخرى ، حيث جرى الاستماع إلى أصحاب الطلبات ومناقشة مطالبهم بصورة مباشرة، مع بحث كل حالة على حدة، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

حضر اللقاء حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات الخدمية أو من ينوب عنهم، وذلك لبحث الشكاوى المقدمة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن لقاءات اليوم المفتوح تمثل إحدى الآليات المهمة للتواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، والعمل على إزالة المعوقات وتقديم أفضل استجابة ممكنة في إطار القانون والإمكانات المتاحة.


ويأتي انعقاد اللقاءات الأسبوعية في إطار حرص محافظة الأقصر على استمرار التواصل المجتمعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

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