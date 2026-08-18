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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 224 درجة

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

في بشرى سارة للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام وأولياء أمورهم، اعتمد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، قرارًا جديدًا بخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 إلى 224 درجة، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور وإتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

ويأتي قرار محافظ الأقصر بعد أن كان الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام قد تحدد في بداية أعمال التنسيق عند 240 درجة، قبل أن يتم خفضه في المرة الثانية إلى 232 درجة، ثم 227 درجة ، ليصدر القرار الجديد اليوم الثلاثاء بخفضه مرة أخرى إلى 224 درجة.

وأوضح أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، أن قرار الخفض الجديد جاء بناءً على الدراسة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في ضوء أعداد الطلاب وأعداد الفصول والمقاعد المتاحة بالمدارس، بما يسمح باستيعاب أعداد إضافية من الطلاب، مع الحفاظ على الكثافات الطلابية المناسبة داخل الفصول وضمان انتظام وجودة العملية التعليمية.

ويعكس القرار حرص محافظ الأقصر على الاستجابة لمطالب الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقًا للإمكانات الاستيعابية المتاحة بمدارس المحافظة.

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