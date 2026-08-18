«من زينة الحياة وحظ البنات».. المصور أنتيكا يفاجئ جمهوره بخبر سعيد ويكشف اسم مولودته

أعلن المصور الفوتوغرافي أنتيكا، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن استقبال مولودة جديدة، تحمل اسم «ذهب حسام الدين عاطف»، معربًا عن سعادته بهذه المناسبة، وداعيًا الله أن يحفظها ويجعلها قرة عين لأسرتها.

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

ونشر أنتيكا تدوينة عبر صفحته الرسمية، بدأها بآية من القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ﴾، معبرًا عن فرحته بقدوم المولودة الجديدة.

وكتب في منشوره: «الحمدلله الذي جعل لنا من زينة الحياة نصيبًا، ومن البنات حظًا وسرورًا، رزقنا الله بـ ذهب حسام الدين عاطف».

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

وأضاف المصور الفوتوغرافي في دعائه للمولودة: «اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لنا، وبارك لنا فيها، واجعلها من البنات الصالحات يا رب العالمين».

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

وحظي الإعلان بتفاعل من المتابعين الذين حرصوا على تقديم التهاني والمباركات للأسرة بمناسبة استقبال المولودة الجديدة، متمنين لها حياة سعيدة وصحة وعافية.

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة