ضبط دجاج ومنشطات جنسية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمطروح

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة مطروح حملة تموينية مكبرة بمدينة العلمين، للرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.

جاءت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمطروح، والدكتور عمرو بخيت، وكيل المديرية، وبالاشتراك مع مفتشي الصحة وهيئة سلامة الغذاء بمطروح، وبمتابعة أحمد خليل، مدير إدارة تموين العلمين.

تحرير محاضر مخالفة

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بأحد المخابز السياحية، بالإضافة إلى ضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر بلغت نحو 105 كجم.

182 قطعة من المنشطات

كما تمكنت الحملة من ضبط 182 قطعة من المنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، والتي لا تحمل بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها للتداول.

وفي إطار التأكد من سلامة المنتجات الغذائية، تم سحب عينتين من المكرونة والدقيق لإرسالهما للفحص والتحليل، للتأكد من مدى صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 28 محضرًا تنوعت بين عدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال التفتيش.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العرض على النيابة المختصة لمباشرة شؤونها.