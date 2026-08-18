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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام امتحانات «الدور الثاني» للثانوية الأزهرية بمطروح

ازهر مطروح خلال تققد الامتحانات
ازهر مطروح خلال تققد الامتحانات

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 بمحافظة مطروح، بقسميها العلمي والأدبي، بمشاركة 363 طالبًا وطالبة.

تفقد لجنة مطروح 

تفقد  لجنة مطروح المشتركة، للاطمئنان على انتظام العمل، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة وفتحها في المواعيد المحددة، كما حرص على التواصل مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات وتوفير المناخ الملائم لأدائها.

كما تفقد الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير عام المنطقة للشؤون التعليمية، لجنة «براني» المشتركة، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وشهد اليوم الأول أداء 258 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والحديث، فيما أدى 105 طلاب بالقسم العلمي امتحاني الرياضة التطبيقية والقرآن الكريم، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من قطاع المعاهد الأزهرية.

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