شهامة أبناء مطروح.. عامل كافتيريا ينقذ 7 مصطافين من الغرق بشاطئ الأصيل

في مشهد إنساني يعكس شهامة أبناء مطروح وسرعة استجابتهم في المواقف الصعبة، نجح احد الشباب فى إنقاذ عدد من المصطافين قبل غرقهم.

إنقاذ 7 من الغرق

وتمكن صابر العشيبي في المشاركة بإنقاذ 7 مصطافين من الغرق بشاطئ الأصيل، بعدما سمع استغاثاتهم أثناء تأدية عمله داخل إحدى الكافتيريات بالشاطئ.

لم يتردد صابر بعدما فوجئ بالاستغاثة ليلقى نفسه داخل المياه ليجد 7 أشخاص يتعرضون للغرق فى محاولة إنقاذهم.

ونجح بمشاركه عدد من الأشخاص في عملية الإنقاذ، وتمكنوا من التعامل مع حالات الغرق ومساعدة المستغيثين على الوصول إلى بر الأمان.



وتأتي الواقعة في ظل تزايد حالات الغرق على الشواطئ خلال موسم الصيف، لتؤكد أهمية الالتزام بتعليمات السلامة وعدم المجازفة بالنزول إلى المناطق الخطرة، بينما جسد صابر ومن ساعدوه نموذجًا للشهامة والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح.