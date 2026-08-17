وصول حالتين مجهولتي الهوية إلى مستشفى مطروح بعد رحلة هجرة غير شرعية

استقبل مستشفى مطروح العام حالتي وفاة مجهولتي الهوية، تحملان جنسية دولة بنجلاديش، وذلك بعد ان قذف بهم البحر ضمن الهجرة غير الشرعية.

حالتين من بنجلاديش

وتبين أن الحالتين لا تحملان بيانات تعريفية واضحة، فيما جرى إيداع الجثمانين بالمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتوصل إلى هويتهما.

وتواصل الجهات المعنية بمحافظة مطروح إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، والتحقق من تفاصيل رحلة الهجرة غير الشرعية التي كانتا ضمنها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجثمانين وفقًا للقانون.