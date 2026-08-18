أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

ذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن خلافًا عائليًا حادًا تسبب في نقل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه للإغماء، عقب شجار وقع بين زوجتيه داخل أحد الفنادق، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف تطور إلى اشتباك وتبادل للكمات وإلقاء بعض الأشياء، ما استدعى تدخل العاملين في الفندق والشرطة لاحتواء الموقف.

وبحسب التقرير، فإن الحالة الصحية لحسام حسن مستقرة، فيما لم تتقدم أي من الزوجتين بشكوى رسمية على خلفية الواقعة.

وأشارت «أوليه» إلى أن الحادث أثار حالة من الصدمة في أوساط كرة القدم الإفريقية، ليس فقط بسبب طبيعة الواقعة، ولكن أيضًا لارتباطها بشخصية رياضية بارزة بحجم حسام حسن.

ويُعد حسام حسن أحد أبرز أساطير الكرة المصرية، بعدما تألق بقوة خلال مسيرته كلاعب وحقق العديد من الأرقام القياسية مع منتخب مصر، قبل أن يتجه إلى مجال التدريب، وهو ما ساهم في انتشار تفاصيل الواقعة على نطاق واسع وتداولها عبر وسائل إعلام خارج مصر.