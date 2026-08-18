مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصريين في إيران

أعلن السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن الجهود الدبلوماسية المصرية تكللت بالإفراج عن بحارين مصريين كانا محتجزين على متن سفينة أجنبية في ميناء بندر عباس الإيراني، مؤكدًا أن البحارين من المقرر وصولهما إلى القاهرة فجر الأربعاء.

وأوضح الجوهري، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، أن السفينة كان على متنها 4 بحارة مصريين، لافتاً إلى أنه سبق الإفراج عن اثنين منهم في شهر يناير، وتأمين عودتهما إلى مصر، فيما ظل البحاران عماد محمد سلطان، ضابط بحري أول، وعبد الله شمس الدين عطية، محتجزين حتى تم الإفراج عنهما.

وأشار إلى أن الإفراج جاء عقب اتصالات رفيعة المستوى أجراها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جانب جهود بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران، مؤكدًا أن البحارين لم تُفرض عليهما أي مخالفات أو غرامات أو عقوبات.

وأضاف أن البحارين غادرا طهران صباح اليوم متوجهين إلى سلطنة عمان، ومنها إلى القاهرة، لافتًا إلى أن السفير المصري التقى بهما مساء أمس في مقر بعثة رعاية المصالح المصرية.

وأكد السفير حرص وزارة الخارجية على التواصل المستمر مع أسر المصريين المحتجزين بالخارج، وإطلاعهم على مستجدات الموقف والجهود التي تبذلها الوزارة، حتى تكللت الجهود بالإفراج عن البحارين في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.