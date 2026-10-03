بالدليل.. نشأت الديهي يؤكد انتماء مؤسسي صفحة «متصدقش» لجماعة الإخوان

علق الإعلامي نشأت الديهي، على أزمة صفحة "متصدقش" التي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وعرض "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، 3 دلائل تؤكد انتماء عبد الرحمن منصور الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الإخوان، وهو خلية وكادر إخواني يدير منظمات إخوانية، ومنها ما جاء على لسان عصام العريان وخيرت الشاطر وشكرهما له.

كما أذاع مكالمة مسربة لـ عبد الرحمن منصور ومراسلة رويترز، تكشف نفوذه داخل جماعة الإخوان الإرهابية، متابعًا "هذه دلائل على أن عبد الرحمن منصور كادر إخواني عامل وشارك مشاركة أصيلة وأساسية وضرورية في ثورة 2011".

واستطرد: "هذه المشاركة التي قامت بها، لولاها كانت أمور كثيرة لم تكن لتحدث، وهو تابع للجماعة ككادر مؤسسي"، مشيرًا إلى من يدعون أن مؤسسي هذه الصفحة ليسوا إخوانا وأنهم يمارسون صحافة.

وأردف "البعض يقول إنه مش إخوان، ودي صحافة ونوع من الصحافة، وأنتوا بتقتلوا الصحافة.. أنا بقول إننا مع حرية الرأي والتعبير حتى لو كان فيها نوع من الشطط، ولكن وراء هذا الرأي الآخر أهداف أخرى، علينا أن ننتبه؛ لأننا ما زلنا ندفع فواتير ما جرى".

وأكمل "لا تستصغروا الكارثة، وعايزين ندي فرصة للمؤسسة الأمنية أن تقوم بدورها، أنا كده جبتلك 3 أدلة على لسان عصام العريان وخيرت الشاطر والبنت بتاعت رويترز، بيتكلموا على دورهم فيما جرى"، وكذلك عرض تدوينات لأحد كوادر "متصدقش" عبد الله قدري توثق انتمائه للجماعة.

وواصل: "مش عايزين نخلط الأوراق، هذه المنصة ملهاش علاقة بالصحافة، وأقول لنقابة الصحفيين وإحنا لا نزايد على وطنيتهم وأعتقد إن عندهم نوايا طيبة في الدفاع عن المهنة، ولجنة الحريات علينا أن نحترمها ونقدرها، ولكن لا يمكن أن أتخيل أن النقابة يمكن أن تدافع عن الإخوان أو من يخدمون أجندات خارجية".