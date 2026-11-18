أكد رشاد عبد الغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن ، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مصر تصنيف أذرع تابعة لجماعة الإخوان منظمات إرهابية، ووصفه القرار بأنه «رائع»، تعكس تقديراً دولياً واضحاً للموقف المصري الحاسم في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وتؤكد أن الرؤية المصرية بشأن خطورة جماعة الإخوان لم تكن مجرد موقف سياسي، وإنما استندت إلى إدراك مبكر لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على أمن واستقرار الدول والمجتمعات، لافتاً إلى أن هذا التقدير الأمريكي يعكس أهمية التحركات المصرية في ترسيخ مفهوم المواجهة الشاملة للإرهاب، وعدم السماح للتنظيمات المتطرفة باستغلال أي ثغرات للعودة إلى المشهد.

وقال عبد الغني في بيان له اليوم، إن تصريحات ترامب الأخيرة، التي حذر خلالها من امتداد خطر جماعة الإخوان إلى أوروبا والولايات المتحدة، واعتبر أنها قد تمثل تهديداً يفوق خطورة الشيوعيين في الوقت الراهن، تكشف عن تنامي الوعي الدولي بحقيقة المخاطر التي تمثلها الجماعة، وأن تداعيات نشاطها لم تعد محصورة في منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت قضية تتطلب تنسيقاً دولياً لمواجهة شبكاتها التنظيمية والمالية والفكرية، مؤكداً أن مواجهة هذه التهديدات تستلزم تجاوز حدود التحركات المنفردة، وتبني رؤية دولية مشتركة تقوم على تجفيف منابع التطرف وملاحقة الكيانات التي توفر له الغطاء المالي والتنظيمي.

وأضاف عبدالغني، أن القرار المصري بتصنيف الجماعة كياناً إرهابياً، وما يترتب عليه من حظر أنشطتها وإغلاق مقراتها وتجفيف منابع تمويلها وتجميد أصولها، يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لحماية أمنها القومي والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار أو تهديد مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، وإنما تشمل أيضاً تفكيك البنية المالية والتنظيمية التي تسمح للتنظيمات المتطرفة بالاستمرار في ممارسة أنشطتها، موضحاً أن أهمية هذه الإجراءات تكمن في قدرتها على الحد من تحركات التنظيم وتجفيف مصادر الدعم التي يعتمد عليها في نشر أفكاره وتوسيع نفوذه، بما يعزز مناعة الدولة والمجتمع أمام مخاطر التطرف.

وأشار عبد الغني إلى أن تلاقي الموقفين المصري والأمريكي في إدراك خطورة جماعة الإخوان يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، والتصدي لمحاولات إعادة إنتاجها أو تغيير واجهاتها وأدوات عملها للالتفاف على الإجراءات القانونية، مضيفاً أن التنسيق بين القوى الدولية يمثل ضرورة لمواجهة الطبيعة العابرة للحدود لهذه التنظيمات، وضمان عدم تحول بعض الدول إلى ملاذات آمنة أو منصات لإعادة ممارسة أنشطتها تحت مسميات وواجهات مختلفة.

وشدد رشاد عبدالغني، على أن إشادة ترامب بالموقف المصري تمثل تأكيداً على أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في مواجهة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تعكس أن التجربة المصرية في التعامل مع خطر التنظيمات المتطرفة باتت محل اهتمام وتقدير دوليين، في ظل ما تفرضه التحديات الراهنة من ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مختتماً بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستظل حريصة على حماية مؤسساتها وصون مقدرات شعبها، وأن استقرار المنطقة يرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وعدم التهاون مع أي محاولات تهدد أمن الدول والشعوب.