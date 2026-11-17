اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية وذلك بعد استشعار خطورة الجماعة وتغللها داخل الدول الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ إجراءات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة يستغرق وقتاً، ويواجه إجراءات معقدة للغاية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن ولايتي تكساس وفلوريدا اعتبرتا منظمة "كير"، التي تعتبر أحد فروع جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، جماعة إرهابية، مشيراً إلى وجود مشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكي يجري النظر فيه حالياً لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن ترامب يشيد بدور مصر في هذا الملف، لافتاً إلى تصريح آخر للرئيس الأمريكي اعتبر فيه أن جماعة الإخوان أكثر خطورة من الشيوعيين، وأكثر خطورة مما فعلته كثير من الجماعات الراديكالية في العالم، واصفاً الجماعة بأنها كيان سرطاني موجود في دول كثيرة.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، قال شرقاوي إن هذه العلاقات تمر بأزهى عصورها على مدار الخمسين عاماً الماضية، وتشمل مستويات متعددة من التعاون، من بينها اللجنة الاستراتيجية المعروفة باسم "2+2"، التي تضم وزيري الدفاع والخارجية من البلدين، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضاً المناورات العسكرية، موضحاً أن مصر تستضيف مناورتين أمريكيتين كل عام، ويتدرب الجيش الأمريكي مع الجيش المصري، مشيراً إلى قوة العلاقات بين المؤسستين العسكريتين والبنتاجون، وكذلك البيت الأبيض والرئيس ترامب.

وأكد أن هناك تفاهمًا واضحاً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي، يتجلى في الود والاحترام المتبادل والإشادة بما تقوم به مصر في المنطقة، مشدداً على أن مصر تمتلك الكثير من مفاتيح الحلول في الملفات الشائكة والعالقة بالشرق الأوسط، وأنها دولة ذات ثقل كبير، فيما تعتبرها الولايات المتحدة شريكاً لها.