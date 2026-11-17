شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فعاليات تسليم عدد من الأجهزة التعويضية والمساعدات الحركية والسمعية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، وبدعم مالي مقدم من بنك مصر بقيمة ٢ مليون جنيه، وذلك بهدف تلبية احتياجات المستحقين، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز فرص دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بحضور الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ويسري محمد سعيد ممثل بنك مصر، وحسن مسلم حامد، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمدن القناة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة وأسر المستفيدين.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم، وتحرص على توفير أوجه الرعاية والدعم المتكامل لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن بناء الجمهورية الجديدة يرتكز على بناء الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تضع ملف رعاية ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية على قائمة أولويات العمل التنفيذي، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتذليل العقبات أمام حصول المستحقين على حقوقهم، مؤكدًا أن الأجهزة التعويضية والمساعدات المقدمة لا تقتصر أهميتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل تمثل وسيلة لتعزيز استقلالية المستفيدين، وتيسير حركتهم وتواصلهم، ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أكثر سهولة وفاعلية،مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ومشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في مساندة جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما وجّه محافظ الشرقية خالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة «مصر الخير» وبنك مصر، تقديرًا لدورهما المجتمعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وحرصهما على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف الوصول إلى المستحقين وتلبية احتياجاتهم الفعلية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بجهود القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدةً حرص المديرية على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة لتوفير أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لذوي الهمم، وتيسير حصولهم على الخدمات والمساعدات اللازمة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم، وتحسين جودة حياتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم.

وفي كلمته، أعرب ممثل بنك مصر عن تقديره لمحافظ الشرقية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي تعاونهم المثمر والبناء في تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، مشيرًا إلى حرص البنك على مواصلة دوره المجتمعي في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، والمساهمة في توفير أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، بما يضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها وتلبية احتياجاتهم الفعلية.

ومن جانبه، أوضح حسن مسلم، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالشرقية ومدن القناة، أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ذوي الهمم وتوفير الخدمات الطبية والتأهيلية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ قافلة طبية متخصصة بمركز أبو كبير على مدار اليومين الماضيين، استقبلت ٤٦١ حالة، وقدمت خدمات الكشف الطبي من خلال ١٢ تخصصًا طبيًا، إلى جانب صرف العلاج وإجراء التحاليل الطبية، بميزانية قاربت مليوني جنيه.

أشاد مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالتعاون المثمر مع محافظة الشرقية والأجهزة التنفيذية، وما تقدمه من تيسيرات وسرعة في إنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ المبادرات الطبية والمجتمعية، مما يسهم في تيسير تنفيذ القوافل وتحقيق أهدافها، موجهاً الشكر والتقدير إلى بنك مصر، باعتباره شريكًا رئيسيًا في توفير الدعم والتمويل اللازم للمشروعات والمبادرات المجتمعية، لافتاً إلى أن المؤسسة تواصل جهودها من خلال توفير الأجهزة التعويضية والمساعدات الحركية والسمعية للمستحقين، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم، وتيسير حركتهم وتواصلهم، ودعم قدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية والاندماج بصورة أكثر فاعلية في المجتمع.