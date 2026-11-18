تقدم النائب جرجس لاوندي، بمقترح برغبة لإنشاء منصة وطنية إلكترونية موحدة للحصر اللحظي لأسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي ، بالمستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، بهدف تسريع إنقاذ الحالات الحرجة وتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الطبية اللازمة في أسرع وقت.

وأوضح المقترح ، أن بعض الأسر المصرية تواجه معاناة كبيرة عند تعرض أحد أفرادها لحالة صحية حرجة تستدعي الحجز الفوري بغرفة رعاية مركزة أو حضانة أطفال، حيث تضطر إلى البحث بين المستشفيات المختلفة لمعرفة أماكن توافر الأسرة الشاغرة، وهو ما قد يؤدي إلى إهدار وقت ثمين تكون فيه سرعة التدخل الطبي عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياة المريض.

ويستهدف المقترح إنشاء قاعدة بيانات مركزية مرتبطة بوزارة الصحة والسكان، تتضمن بيانات محدثة بصورة لحظية عن أعداد أسرة الرعاية المركزة والحضانات المتاحة، وأجهزة التنفس الصناعي، والإمكانيات الطبية والتخصصات المتوفرة بكل مستشفى.

كما يتضمن المقترح ربط المستشفيات الحكومية والجامعية، مع إتاحة مشاركة المستشفيات الخاصة وفق ضوابط محددة، بما يسمح لهيئة الإسعاف المصرية بالتعرف على أقرب مستشفى تتوافر به الإمكانيات الطبية المناسبة للحالة، وتوجيه سيارات الإسعاف إليها دون إهدار الوقت في البحث والاتصالات.

وطالب المقترح بتخصيص خط ساخن موحد لمساعدة المواطنين في الاستعلام عن أماكن توافر أسرة الرعاية الحرجة، إلى جانب وضع آلية لمتابعة طلبات التحويل بين المستشفيات وتنسيق استقبال الحالات، مع ضمان التحديث المستمر للبيانات ودقتها.

وأكد المقترح، أن إطلاق هذه المنظومة من شأنه تخفيف معاناة المرضى وأسرهم، وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات الطبية المتاحة، والحد من الوقت المستغرق في البحث عن أماكن للرعاية المركزة، بما يسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.