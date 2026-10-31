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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برغبة لمواجهة تشغيل الأطفال بالمزارع وتفعيل الرقابة على الأسر الأكثر احتياجًا

أيمن الصفتي ـ عضو مجلس الشيوخ
أيمن الصفتي ـ عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، موجّهًا إلى وزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن تعزيز الرقابة على المزارع ومواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتطوير آليات البحث الاجتماعي للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي الاقتراح على خلفية الحادث الذي شهده الطريق الأوسطي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من أبناء قرية تادرس بمركز سنورس، من بينهم أطفال، في واقعة أعادت فتح ملف عمالة الأطفال والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض الأسر إلى خروج أبنائها للعمل في سن مبكرة.

وتناول الاقتراح أوجه القصور في الرقابة الميدانية على المزارع، متسائلًا عن دور مكاتب العمل في التفتيش الدوري ورصد مخالفات تشغيل الأطفال، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لعملهم، لا سيما حظر تشغيل من هم دون السن القانونية، ومنع إلحاقهم بالأعمال الخطرة.

كما سلط الضوء على أهمية الدور الميداني لوزارة التضامن الاجتماعي في حصر الأسر الفقيرة، والوصول إلى الحالات التي قد تضطر إلى الدفع بأطفالها إلى سوق العمل بدلًا من استكمال تعليمهم، بما يضمن التدخل المبكر وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية.

تفعيل البحث الاجتماعي الميداني

وطالب الصفتي بتكثيف حملات التفتيش على المزارع، وتفعيل البحث الاجتماعي الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب توفير الدعم والرعاية اللازمة للأسر المتضررة، بما يحمي الأطفال من مخاطر العمل المبكر ويحد من تكرار مثل هذه الحوادث. 

مجلس الشيوخ أيمن الصفتي رئيس مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعي

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