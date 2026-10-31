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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول إلهام شاهين للمشاركة في فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

إلهام شاهين
إلهام شاهين
أحمد البهى

وصلت النجمة إلهام شاهين إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والتي تُقام خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة فنانين ومسرحيين من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة النجمة إلهام شاهين بصفتها الرئيس الشرفي للمهرجان، الذي تحمل دورته الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

وتشهد الدورة الحادية عشرة مشاركة 11 عرضًا مسرحيًا من 6 دول، في إطار برنامج فني متنوع يضم تجارب مسرحية متعددة، ويتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين الشباب وصناع المسرح من مختلف الثقافات.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

إلهام شاهين الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي

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