سهير المرشدي وأشرف عبد الباقي وأحمد بدير يصلون للمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وصل عدد من نجوم الفن إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، والتي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة 11 عرضًا مسرحيًا من 6 دول، ونخبة من الفنانين والمسرحيين العرب والأجانب.

تضم قائمة النجوم المشاركين الفنانة القديرة سهير المرشدي، التي تحمل الدورة الحادية عشرة اسمها، والفنان أشرف عبد الباقي، والفنان أحمد بدير، الذي يُكرَّم بمنحه درع سميحة أيوب التقديري، وذلك ضمن فعاليات الدورة التي تحتفي بمسيرة الفنانة سهير المرشدي وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء، بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، رئاسته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان.