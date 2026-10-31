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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل من النيابة في واقعة مصرع عامل على يد زوجته في المرج

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، توقيع الكشف الطبي على جثة عامل لقى مصرعه على يد زوجته بعد أن سددت له عدة طعنات نافذة أودت بحياته بالمرج وإعداد تقرير مفصل عن الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تفاصيل الواقعة 

 

كانت النيابة قد أمرت بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامها بقتل زوجها فى منطقة المرج بسبب خلافات أسرية، وطلب تحريات المباحث فى الواقعة.

وألقى رجال المباحث، القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها طعنا بسكين فى المرج، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة العمليات، بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في المرج، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بطعنه خلال مشاجرة بينهما، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الكشف الطبي جثة طعنات نافذة

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