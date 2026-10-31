القبض على مندوب توصيل سرق ثمن 10 هواتف محمولة من صاحب محل في بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله مالك محل هواتف محمولة من أحد العاملين بالمحل لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية قيمة هواتف محمولة عقب توصيلها للعملاء ولاذ بالفرار ببنى سويف.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبسؤاله أقر بقيام أحد العاملين لديه بالمحل "يعمل لديه منذ شهر" ، بإستلام (10هواتف محمولة) لتوصيلها للعملاء وعقب إستلام قيمتها على المحفظة الإلكترونية الخاصة به قام بغلق هاتفه ولاذ بالهروب.



أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مندوب توصيل - مقيم ببنى سويف).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة - مبلغ مالى "حصيلة واقعة السرقة")،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.