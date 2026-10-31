الأمن العام الأردني: ضبط بالونات حرارية تحمل أسلحة نارية جرى تهريبها للمملكة بمحافظة الكرك

أعلن الأمن العام الأردني ضبط بالونات حرارية تحمل أسلحة نارية جرى تهريبها للمملكة في محافظة الكرك، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الأردنية اليوم، السبت، إن إحدى ‌وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء أمس، الجمعة، محاولة تسلل من قبل ⁠مجموعة مسلحة قادمة من سوريا يقدر عدد أفرادها بنحو 14 شخصا.

الأردن يحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة قادمة من سوريا

وأضافت القوات المسلحة أن "المجموعة حاولت التسلل تحت ستر كثيف من النيران والاشتباك المباشر مع ‌قواتنا، ⁠حيث تعاملت نشامى حرس الحدود فورا وبكل حزم وفق قواعد الاشتباك المتبعة، ما ⁠أدى إلى إلحاق خسائر بشرية عديدة في المجموعة المسلحة ⁠فيما لاذ باقي أفرادها بالفرار باتجاه العمق ⁠السوري".