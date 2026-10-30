الأردن يحقق المركز الأول في فئة الإشراف ضمن الموسم العاشر من مبادرة تحدي القراءة العربي

حققت المملكة الأردنية الهاشمية المركز الأول في فئة الإشراف، ضمن الموسم العاشر من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي أُقيم حفلها الختامي في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وفاز بالمركز فخري محمود مياس، من مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، تقديرًا لجهوده في متابعة الطلبة المشاركين في المبادرة وتشجيعهم على القراءة وتعزيز ثقافة المعرفة لديهم.

ويعكس هذا الإنجاز الحضور المتميز للقطاع التربوي الأردني في المبادرات والمحافل العربية، والجهود المبذولة لترسيخ ثقافة القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المعرفة وتنمية مهارات الطلبة وتوسيع مداركهم الفكرية.

وتواصل مديرية النشاطات التربوية بوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأردنية دعمها لمبادرة تحدي القراءة العربي، المدرجة ضمن خطتها السنوية، انطلاقًا من أهمية الأنشطة التربوية الهادفة في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلبة، وتحفيزهم على القراءة والإبداع، وتشجيع مشاركتهم في المبادرات الوطنية والعربية.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا للجهود التربوية المبذولة لدعم المبادرة، وتعزيز حضور الأردن في الفعاليات العربية الهادفة إلى نشر المعرفة وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الميدان التعليمي.