محافظ القاهرة: 10 ملايين جنيه مساهمة من البنك الأهلي المصري لدعم مبادرة تخضير القاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن البنك الأهلي المصري قرر المساهمة ب 10 ملايين جنيه، في استجابة فورية لدعوة محافظة القاهرة للمجتمع المدني للمشاركة في أعمال التشجير، وتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ«تخضير القاهرة" بما يعزز جهود التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة.

وثمن محافظ القاهرة، مساهمة البنك الأهلي المصري، مؤكدًا على أن البنك الأهلي المصري أحد البنوك الوطنية العريقة وله العديد من الإسهامات في أعمال التطوير التي تمت بالعاصمة .

ووجّه محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال التشجير واستغلال المساحات والأراضي غير المستغلة في زراعة الأشجار، مع المتابعة المستمرة لأعمال الري والصيانة، لضمان الحفاظ على المزروعات وتحقيق الاستفادة المستدامة منها.