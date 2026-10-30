ننشر.. أسماء الفائزين بعضوية عليا الوفد والسكرتارية| صور

أعلنت اللجنة العامة المشرفة، على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار شحاتة سلوانس، وعضوية المستشارين طارق مخيمر ويسري عبد الجليل، موافقة الهيئة الوفدية على تعديل لائحة حزب الوفد بأصوات بلغت 2303 أصوات، كما أعلنت نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وجاءت وفقًا للترتيب التالي:

1. فؤاد بدراوي

2. ياسر الهضيبي

3. أحمد أنيس

4. حاتم رسلان

5. عبد العظيم الباسل

6. لميس السقعان

7. محمد عبد العليم داود

8. حسين منصور

9. محمد الزاهد

10. إيهاب عبد العظيم

11. مدني حزين

12. عادل التوني

13. هاني أباظة

14. سمر عاطف

15. محمد فؤاد عبد المجيد

16. السيد الصاوي

17. طارق عبد العزيز

18. كاظم فاضل

19. محمد جاد

20. أنور بهادر

21. ياسر حسان

22. محمد عبد الجواد فايد

23. هاجر عز

24. حمادة بكر

25. مصطفى رسلان

26. محمد السنباطي

27. محمد عبده

28. ياسر قورة

29. محمد حلمي سويلم

30. محمد الشريف

31. خالد قنديل

32. أمل رمزي

33. مارجريت عازر

34. عمرو عبد الباقي

35. إبراهيم المليجي

36. محمد عبد الجواد صديق

37. محمد مبروك

38. جمال شحاتة

39. محمد مختار صميدة

40. إبراهيم صالح

41. أمير العبد

42. هشام عثمان

43. نشوى الشريف

44. محمد أشرف عبد العزيز

45. محمد عفيفي الفقي

46. جويس سمعان

47. إبراهيم الشريف

48. أحمد حماد

49. علاء شوالي

50. صفوت لطفي

وفي سكرتارية الهيئة الوفدية، فاز كل من:

1. أشرف منصور

2. عرفات ماهر

3. أحمد سامي عبد الغفار

4. محمود النحاس

5. سيد طه