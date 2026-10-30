ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدر الحشيش في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين أحدهما يستقل دراجة نارية لقيامهما بتعاطى المواد المخدرة بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" والشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (موظف بإحدى الشركات، عامل توصيل– مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية) ، وضُبط بحوزة الأول (كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأضاف الأول بتحصله على المواد المخدرة من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) "أمكن ضبطه"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.