للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون

عادت اليوم المسرحية الغنائية الاستعراضية نوستالجيا 90/80 والتي يقوم بإخراجها الفنان تامر عبدالمنعم للعام الثالث على التوالي على مسرح البالون بعد نجاحها خلال العامين الماضيين وذلك بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

مسرح البالون

أقيمت الأمسية الفنية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

بدأت الأمسية الفنية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية خلال الفصل الأول مجموعة من فقراتها المميزة وهي بمبوطي، التنورة، العصايا.

وبدأ الفصل الثاني من الأمسية الفنية بالمسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا 90/80 بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الجديدة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويجسد الفنان تامر عبدالمنعم دور الزعيم عادل إمام في مجموعة من الأعمال منها فيلم شمس الزناتي، فيلم الحريف، مسرحية الواد سيد الشغال.

نوستالجيا 90/80 يستعرض الذكريات والجماليات الفنية لفترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من خلال لوحات استعراضية وفقرات غنائية واسكتشات مستوحاة من أشهر الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والمسرحيات والإعلانات القديمة بتوزيع موسيقي جديد.

المسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا 90/80 استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مصمم الإستعراضات محمد قذافي بمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية والإستعراضية مصمم الإستعراضات محمد أبو صالح .. إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، مكياج إسلام عباس، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبدالمجيد، مساعدين إخراج محمد عمر، أحمد مصطفى، مخرج منفذ أحمد شعراوي ومن إخراج تامر عبدالمنعم وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.