طلائع الجيش يكشف تفاصيل الحالة الصحية لجمعة مشهور بعد نقله للمستشفى

كشف محمد مختار، المدير الإداري لفريق طلائع الجيش، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها جمعة مشهور، المدير الفني للفريق، خلال مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الحالة الصحية لجمعة مشهور بعد نقله إلى المستشفى

وقال محمد مختار، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إن جمعة مشهور شعر بقبضة وألم في منطقة الصدر خلال الدقيقة 30 من عمر المباراة، وعقب قياس ضغط الدم تبين ارتفاعه بصورة كبيرة.

وأضاف المدير الإداري لطلائع الجيش أن المدير الفني أبدى رغبته في الانتظار حتى نهاية المباراة، إلا أن الجهاز الإداري أصر على نقله إلى المستشفى بشكل فوري، حرصًا على سلامته والاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح مختار أنه تواصل مع الجهاز الطبي، الذي طمأنه على حالة المدرب، مشيرًا إلى أن جمعة مشهور يخضع حاليًا لإجراء أشعة «إيكو»، في انتظار ظهور نتائج الفحوصات الطبية والاطمئنان النهائي على حالته.

وكانت حالة من القلق قد سادت داخل فريق طلائع الجيش بعد تعرض المدير الفني للوعكة الصحية خلال اللقاء، قبل نقله إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.