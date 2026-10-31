اتحادات الطلاب في باريس تدعو لإغلاق المدارس والجامعات مجددًا.. الثلاثاء

دعت اتحادات الطلاب الفرنسية إلى تجديد إغلاق المدارس الثانوية والجامعات اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد، وفقًا لما أفادت به قناة BFMTV يوم السبت.

وقالت سابرينا خارباش، المتحدثة باسم اتحاد الطلاب، إن الاتحادات دعت الطلاب إلى المشاركة في تنظيم حواجز جديدة، استجابة لدعوات أطلقتها اتحادات المدارس الثانوية والطلاب، إلى جانب ائتلاف بين الاتحادات.

وأضافت خارباش أن الطلاب سيجددون الإغلاق يوم الخميس، قبل المشاركة في مظاهرة مقررة يوم 5 نوفمبر، دعا إليها عمال يعتزمون الإضراب عن العمل، مشيرة إلى أن الطلاب يأملون في الخروج بأعداد أكبر لإظهار مشروعية مطالبهم.

من جانبها، قالت مانون موريه، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين (UNEF)، إن الحكومة لم تقدم حتى الآن ردًا ملموسًا على مطالب الشباب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم ثالث يوم من التحركات الاجتماعية على مستوى فرنسا خلال ثلاثة أسابيع، مع التخطيط لإقامة نحو 350 فعالية في مختلف أنحاء البلاد يوم السبت.

وفي المقابل، تصف الحكومة المظاهرات بأنها عالية الخطورة، وسط مخاوف لدى السلطات من محاولات محتملة لإغلاق الطريق الدائري في باريس أو استهداف المباني الحكومية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن السلطات نشرت نحو 70 ألف شرطي وعنصر من قوات الدرك في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع تحركات السبت.

وفي باريس، نقض مجلس الدولة حكمًا صادرًا عن محكمة إدارية، ما سمح باستمرار مسار المظاهرة المقرر من بانيوليه إلى شارنتون.