فرنسا تطالب إيران باستئناف التعاون الكامل والفعال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعت فرنسا، إيران إلى الاستئناف العاجل لتعاونها الكامل والفعال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يمكّن المفتشين من التحقق من جميع جوانب برنامجها النووي والوصول إلى كافة المواقع المعنية.

وقال مندوب فرنسا جيروم بونافو، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني اليوم /الثلاثاء/، إن من الضروري كذلك توضيح وضع نحو 440 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% التي راكمتها إيران، معتبرا أن هذه الكمية جرى تجميعها دون "مبرر مدني ذي مصداقية".

وحذر من أن هذه الكمية قد تكون كافية، إذا جرى تخصيبها بدرجة أكبر، لإنتاج مواد لنحو عشرة أجهزة نووية متفجرة.

وأكد أن مجلس الأمن مطالب بالاضطلاع بدوره في مواجهة ما وصفه بأزمة انتشار نووي، وأن يطالب إيران بالامتثال الفوري لالتزاماتها الدولية.

وشدد المندوب الفرنسي كذلك على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران.

وأعرب عن أسف بلاده لاستخدام عضوين في مجلس الأمن حق النقض، في 17 سبتمبر الماضي، ضد تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، مضيفا أن فرنسا وشركاءها سيواصلون دراسة السبل المتاحة لتوثيق ما يعتبرونه انتهاكات لقرارات المجلس المتعلقة بإيران.

