الدوري السعودي| التعاون يتعادل مع الاتفاق إيجابيا بهدف

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أمام الاتفاق بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدف التعاون، في الدقيقة 26 من زمن اللقاء، وعادل نادي الاتفاق، النتيجة، في الدقيقة 90 من عمر المباراة، عن طريق عبدالله الخطيب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة الخامسة في المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما جاء الاتفاق في المركز السابع برصيد 19 نقطة.