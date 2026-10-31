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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكلف الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بفحص شكاوى المواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءاته الدورية المباشرة بالمواطنين ، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر معهم والوقوف ميدانيًا على مطالبهم واحتياجاتهم، والاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة إيجاد حلول عاجلة لها، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

واستمع محافظ المنوفية لشكوى حالة مرضية تعاني من عدم انتظام توافر أدوية " مرضى زراعة الكبد والكلى " بالتأمين الصحي ، على الفور كلف المحافظ مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية بفحص الشكوى والعرض عليه مراعاة لظروفها الصحية وتيسيراً على منتفعي التأمين ، كما كلف المستشار القانوني للمحافظة بفحص شكوى واطن بناحية حي شرق شبين الكوم بشأن موقف ملف التصالح على مخالفات البناء الخاص به في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

ووجه محافظ المنوفية إدارة المجالس بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  بدراسة طلب إحدى الجمعيات الأهلية بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية شبك الأحد بأشمون لاستغلالها لصالح الجمعية بما يعود بالنفع العام على المواطنين ، فيما وجه رئيس حي شرق شبين الكوم بالنزول الميداني والمعاينة على الطبيعة لشكوى عدد من المواطنين بشأن إغلاق الشارع الخاص بهم بالمخالفة  والعرض عليه.

وكلف محافظ المنوفية رئيس هيئة الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة عدد من الطلبات بنواحي الشهداء وقويسنا واتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين ، وفي لفته إنسانية أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية " تعاني من مرض مزمن " بناحية الراهب بشبين الكوم مراعاة لظروفها الصحية والمعيشية الصعبة.  

وأكد محافظ المنوفية أن رضا المواطن سيظل أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية ، مؤكداً على استمرار تنظيم اللقاءات بالمواطنين وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة بما يلبى رغباتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

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