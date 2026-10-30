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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مسجد سيدي يعقوب.. محافظ المنوفية يؤكد على أهمية دور المساجد في مقاومة الفكر المتطرف

محافظ المنوفية ووزير الاوقاف
محافظ المنوفية ووزير الاوقاف

افتتحا اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، " مسجد سيدي يعقوب "  بقويسنا البلد ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة تجاوزت 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام  ، الدكتور معوض حماد مدير مديرية الأوقاف ، وعدد من النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالي القرية.

حيث شهدا محافظ المنوفية ووزير الأوقاف أداء شعائر صلاة الجمعة ، وألقى فضيلة الشيخ " محمود السعدني " خطبة الجمعة تحت عنوان " مخاطر الألعاب الإلكترونية " ، والتي أكدت علي أهمية تعزيز الوعي والإدمان الرقمي وحماية العقول من مخاطر الألعاب الإلكترونية جزء من الحفاظ على الأوطان ، فضلاً عن آثارها السلبية التي تشمل التأثير على الصحة النفسية والجسدية ، والعزلة الأسرية ، وتضييع الحقوق والواجبات ، كما أكدت الخطبة على أهمية دور الأسرة في الرقابة والتوجيه  للأبناء ، وتنظيم أوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية وتحذيرهم من المحتوى الضار ، وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والأنشطة المفيدة ، وأن الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكلف الإنسان ما يجاوز طاقته ولا لتحمله علي حياة لا تعرف إلا الجد والعمل ، بل راعت فطرته ، وأقرب حاجته إلي الترفيه والترويح عن النفس في حدود المباح ، بعيداً عن الإضرار بالنفس ، فيما أشارت الخطبة إلي الحرص على بناء ثقافة  الاستخدام الرشيد للتقنية الرقمية لبناء جيل قادر وواعٍ ملتزماً بمنهج الوسطية والاعتدال.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية دور المساجد في مقاومة الفكر المتطرف ونشر الوعي الديني المستنير وترسيخ القيم الدينية والوطنية ، مثمنا الدور الحيوي والرائد لوزارة الأوقاف على المستوى الدعوى والفكري والدعم الدائم والمستمر لأهالي المحافظة ، ومقدماً الشكر للقائمين على هذا الصرح الديني معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيه اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة ، وتواجده بين أبناء وأهالي المحافظة ، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمشروعات بناء وعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى ، وتشييد وتطوير المساجد مما يعكس رسالة الدين الإسلامي السمحة ويعزز دورها الديني والمجتمعي.

فيما أشار مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية إلي أن " مسجد سيدى يعقوب"  بني في عام 1976م ، وشهد أعمال إحلال وتجديد في يناير 2025م علي مساحة 460 م2 ، بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 ملايين جنيه ، وتم الانتهاء من أعمال التطوير في الأول من سبتمبر 2026م ، وأضاف أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها خلال هذا العام  بنطاق المحافظة ، بلغ نحو 55 مسجداً حتى الآن ، لافتا إلى أنه خلال العام الجاري تم  الانتهاء من فرش  1001 مسجداً بجملة 46 ألفا و500 م2 علي نفقة وزارة  الأوقاف ضمن جهودها في عمارة بيوت الله وتطويرها.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية وزير الاوقاف افتتاح مسجد

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